Ворожий снайпер у передмісті Авдіївки Донецької області вдень у вівторок, 24 листопада, поранив військовослужбовця операції Об’єднаних сил. Поранений солдат перебував у важкому стані, повідомила 72 ОМБР імені Чорних Запорожців. Пізніше цього ж дня солдат внаслідок отриманого поранення помер.

«Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я важкий», – сказано в повідомленні бригади.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, щоб евакуювати пораненого.

Вже у лікарні поранений воїн помер, повідомив згодом штаб операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Шумів, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із гранатомета та стрілецької зброї. На іншому напрямку, в передмісті Авдіївки, працював снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Терміново для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося», – сказано в повідомленні штабу ООС.

Загиблим військовим виявився 31-річний Вячеслав Мінкін з Фастова Київської області, повідомила Фастівська міська рада.

«31-річний Мінкін Вячеслав Юрійович був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь в боях “Світлодарська дуга”», – зазначили у міськраді.

У 72-й ОМБР констатували, що російсько-окупаційні війська вкотре порушили домовленості про припинення вогню, які почали діяти 27 липня 2020 року.

Українська сторона вже передала інформацію про дії окупантів та найманців представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, що з квітня 2014 року, від початку війни на Донбасі, загинули від 13,1 тис. до 13,3 тис. людей. Також 69 військових вважаються зниклими безвісти.