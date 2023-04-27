Екс-голова «Укрзалізниці» Войцех Бальчун допомагатиме у відновленні зруйнованого росіянами будинку у Василькові на Київщині

Колишній голова правління «Укрзалізниці» поляк Войцех Бальчун взявся за консультування польських компаній, які бажають брати участь у проектах з відновлення України. Він консультує поляків у двох проектах у Київській та Рівненській областях.

Одним з проектів є відновлення зруйнованої російськими обстрілами багатоповерхівки у Василькові Київської області. На місці зруйнованого будинку планується будівництво 9-поверхового будинку замість зруйнованого 5-поверхового, що дозволить забезпечити житлом 70 сімей, які там проживали до руйнування, а також українських військових льотчиків та сім'ї загиблих військових, повідомила прес-служба Васильківської громади.

Відновленням будинку опікуватиметься польська держкомпанія Polimex Infrastructura, від імені якої виступав Бальчун.

Ще один проект, де консультантом виступає Бальчун, – реконструкція мосту на дорозі місцевого значення на Рівненщині, яку взяв на себе найбільший експортер кам'яного вугілля в Європі польська компанія Weglokoks S.A. Компанія забезпечить виготовлення металоконструкцій мосту та їх доставку до об'єкта будівництва.

«Польські компанії з державного, місцевого та приватного секторів звертаються до мене за підтримкою у розвитку їх діяльності в Україні, враховуючи досвід та компетенцію, які я тут здобув. У цих проектах я найчастіше виступаю в ролі консультанта. Допомагаю польському бізнесу в Україні та часто закликаю їх інвестувати в країну. Я глибоко вірю, що Україна переможе, і співпраця з Польщею стане одним з пріоритетів та основ відновлення», – пояснив суть своєї роботи Войцех Бальчун у коментарі LIGA.net.

Бальчун є власником консалтингової компанії WZB Trade. З червня 2016 до серпня 2017 року він очолював «Укрзалізницю». У 2021 році стало відомо, що Бальчун також володіє майже 20% компанії, яка видобуває бурштин на Рівненщині.