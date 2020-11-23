Ніколя Саркозі перший французький екс-президент, який постане перед судом у справі про хабарництво

У Франції розпочинається судовий розгляд справи щодо екс-президента Ніколя Саркозі, якого звинуваючують у корупції та зловживанні владою. Про це повідомило французьке видання France24, зазначивши, що суд над Саркозі має розпочатися у понеділок, 23 листопада.

Прокурори звинувачують 65-річного Ніколя Саркозі у тому, що він нібито намагався підкупити суддю, пропонуючи йому посаду у Державній раді Монако, в обмін на інформацію про розслідування щодо протиправного фінансування під час виборчої кампанії у 2007 році.

Саркозі, своєю чергою, відкидає всі звинуваченння. До слова, разом із ним у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та екс-суддя Жільбер Азібер.

Нагадаємо, що Ніколя Саркозі затримали правоохоронцями 20 березня. Йому оголосили про підозри в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії, яке було відкрито в 2013 році.

Правоохоронці опрацьовують версію, згідно з якою Саркозі отримав фінансування у розмірі 50 млн євро (вдвічі більше дозволеного законом бюджету виборчої кампанії) від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

На початку січня 2020 року стало відомо, що справу екс-президента Франції Ніколя Саркозі суд у Парижі розглядатиме у жовтні 2020 року.

Саркозі був президентом Франції від 2007 до 2012 року. Він був обраний як кандидат від правоцентристської «Союз за народний рух». На виборах 2012 року він у другому турі програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.