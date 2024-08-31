У львівському ліцеї імені Героїв Крут в суботу, 31 серпня, пройшли урочистості з нагоди нового навчального року. Цьогоріч у ліцеї вперше в історії набрали клас дівчат, для яких створили відповідні умови проживання. У 2024 році до ліцею вступили 199 ліцеїстів з 23 областей України, зокрема, з Донецької, Херсонської, Запорізької, Харківської, Київської областей та Криму, повідомляє пресслужба Львівської облради. У майже 40% ліцеїстів батьки проходять службу в Збройних Силах України, або підрозділах сектору оборони, абсолютна більшість – учасники бойових дій.