Є надія, що малюк зможе дихати самостійно

Хірурги київського «Охматдиту» вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці немовляті, у якого при народженні діагностували рідкісний синдром – асфіктична торакальна дистрофія (Jeune’s syndrome). Він трапляється вкрай рідко, в однієї дитини на 130 тисяч новонароджених. Досі такі операції проводили лише в декількох провідних клініках США, Великої Британії та Італії.

Діти з таким синдромом народжуються з маленькою грудною кліткою, яка має дзвіноподібну форму та обмежує роботу легень. Це не дає дитині нормально дихати. Природний перебіг дуже важкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до 1 року. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання, повідомили у лікарні.

Спосіб порятунку таких дітей у 1995 році запропонував американський хірург Терренс Девіс, який назвав його латеральною торакальною експансією. Ця операція дозволяє послідовно збільшити обʼєм обох половин грудної клітки.

Коли одномісячне немовля з таким діагнозом госпіталізували до «Охматдиту», спеціалісти лікарні вперше в Україні вирішили застосувати запропонований підхід.

«Суть операції полягає в тому, що послідовно пересікаються шість ребер в шахматному порядку, а потім зʼєднуються спеціальними металевими конструкціями таким чином, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро. За рахунок цього збільшується обʼєм грудної клітки», – пояснив хірург, професор Євген Руденко.

Хлопчика оперували у два етапи: у півтора місяця – на правому боці, у два з половиною місяця – на лівому. Зараз у маляти вже загоїлися післяопераційні рани, дитина тренується самостійно дихати, за даними обстеження обʼєм грудної клітки збільшився. Це дає надію, що маленький пацієнт зможе почати самостійно дихати.