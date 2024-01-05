Матір дівчинки стала донором печінки

Унікальну операцію тривалістю майже добу лікарі Охматдиту провели 9-місячній пацієнтці з Тернополя. Дівчинці ще в утробі діагностували важку ваду серця, а при народженні в дитини виявили ще одну хворобу, яка спровокувала печінкову недостатність. Ці порушення розвитку загрожували життю малечі. Під час трансплантації печінки дитині також зробили корекцію вади серця.

Дівчинка народилася в Тернополі у лютому 2023 року. Батьки назвали дитину Тетяною. Ще під час вагітності лікарі в обласному центрі діагностували в плода ваду серця. Після народження у Тетянки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

У 9 місяців дівчинка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Без операції дитина не мала шансів на життя. «Кожне із захворювань потребувало операції, однак одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Спеціалісти столичного Охматдиту прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання і вирішили, що оперуватимуть одночасно. Під час одномоментної корекції вади серця медики виконали трансплантацію печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше», – повідомили в міністерстві охорони здоров’я України в п’ятницю, 5 січня.

Весь операційний процес тривав майже добу – 23 години. Наразі Тетянка почувається краще та вже готується до повернення додому. Попереду дівчинку та її матір Ольгу ще чекає реабілітація та повернення до нормального життя.