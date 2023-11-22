Над трансплантацією працювали дві комнди лікарів

У Тернопільській обласній клінічній лікарні провели успішну трансплантацію серця. Донором органу став 37-річний чоловік, який потрапив в смертельну ДТП в Лановецькій громаді. Лікарі в місцевій лікарні констатували смерть мозку пацієнта і запропонували родичам загиблого погодитися на трансплантацію. В результаті серце пересадили жителю Тернопільського району, який страждав на хронічну хворобу.

Трансплантацію серця в Тернопільській обласній клінічній лікарні провели в жовтні. Над операціями працювали дві команди лікарів та медсестер. Донором став чоловік, який потрапив в ДТП, його брат погодився на те, щоб органи родича врятували життя трьом людям.

Операцію із трансплантації серця провели 42-річному чоловіку з Тернопільського району. У нього було хронічне запалення міокарда, що призвело до розширення всіх порожнин серця, порушення функції клапанів і зниження скоротливості серця до критичного показника.

«Цьому пацієнту ми провели операцію доволі швидко. Тривала вона близько трьох з половиною годин. Вилучення органів також робила наша команда в Лановецькій міській лікарні. Все відбувалося одномоментно. Органи доставили швидкою в обласну лікарню. В цей час інша команда вже чекала в операційній, де провела перший етап операції у реципієнта, підготувала все для до того, щоб зробити пересадку», – розповів на сторінці Тернопільської обллікарні в Facebook завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз.

Після операції за пацієнтом щодня спостерігали лікарі та медсестри, робили безліч аналізів та обстежень для того, щоб контролювати, чи не відбувається відторгнення серця і, чи правильно функціонує. Наразі медики стверджують, що нове серце 42-річного жителя Тернопільського району працює нормально і немає жодних ознак відторгнення.