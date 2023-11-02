Операція тривала сім годин, її виконувала бригада Першого медобʼєднання Львова

У обласному серцево-судинному центрі в Хмельницькому 39-річному мешканцю Червонограда пересадили серце. Операція минула успішно, чоловіка вже виписали додому. Зауважимо, що це друга операція з трансплантації серця, проведена у Хмельницькому.

Як повідомила прес-служба Хмельницького обласного серцево-судинного центру, 25 жовтня у обласній лікарні одному з пацієнтів діагностували смерть мозку. Рідні дали згоду на донорство. Серце вирішили пересадити 39-річному мешканцю Львівської області з дилятаційною кардіоміопатією, пацієнту лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова.

«Відлік пішов на години і на перше місце вийшли питання координації і логістики. Провівши оперативні перемовини з львівськими колегами, було вирішено проводити трансплантацію серця на базі відділення кардіохірургії КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр». І поки в обласній лікарні здійснювали вилучення донорських органів, наші колеги готували операційну, львів’яни – транспортували свого пацієнта у Хмельницький», – йдеться у повідомленні медзакладу.

Близько семи годин оперувала бригада Першого медобʼєднання Львова. Також участь у трансплантації взяв кардіохірург, директор медзакладу Андрій Кланца.

Трансплантація пройшла успішно. Після того, як стан пацієнта стабілізувався, його доправили у львівську лікарню на реабілітацію. Зауважимо, що 1 листопада чоловіка вже виписали і він поїхав додому.

Додамо, що це друга операція з пересадки серця, проведена у Хмельницькому. Вперше трансплантацію серця у обласному серцево-судинному центрі провели у січні 2022 року мешканцю Хмельницького району.