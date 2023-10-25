Доноркою для пацієнта стала 44-річна переселенка з Луганщини

У лікарні в Ковелі хірурги пересадили серце 59-річному пацієнту. Чоловік дочекався трансплантації, понад місяць перебуваючи на системі штучного кровообігу VA-ЕКМО, що є унікальним для хворих з дилятаційною кардіоміопатією.

Як повідомила прес-служба Ковельського МТМО, з важким діагнозом 59-річний пацієнт потрапив до медзакладу у серпні цього року. Відтоді він перебував у медзакладі на системі штучного кровообігу. Йому поставили діагноз дилятаційна кардіоміопатія і поставили у чергу для пересадки серця.

Донором серця для чоловіка стала 44-річна жінка, яка померла через масивний крововилив у мозку. Три роки тому, рятуючись від війни, вона переїхала на Волинь з міста Попасна на Луганщині. Її 23-річний син, який наразі воює в ЗСУ, прийняв рішення, аби органи матері пересадили людям, які потребують трансплантації.

«Дякуємо колегам з Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, у співпраці з якими виконувався мультиорганний забір донорських органів. Дві вилучені нирки за розподілом системи ЄДІСТ забрали до Києва, де їх трансплантують двом пацієнтам», – йдеться у повідомленні.

Операція минула успішно. У команді працювали Володимир Танський, Іван Петрук, Анатолій Бондарчук, Тарас Окунь, Юрій Лукашук, Олег Кубай, Ольга Танська, Андрій Мельник, Мирослава Цьопух, Андрій Літковець. Попереду на пацієнта чекає період реабілітації.

Зазначимо, що саме в Ковельському МТМО вперше в Україні провели операцію з пересадки серця. Це сталось у грудні 2019 року.