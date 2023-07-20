За один день до двомісячного віку дитині провели трансплантацію кісткового мозку

У київському «Охматдиті» вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) двомісячному малюку з Івано-Франківщини. У дитини виявили важкий комбінований імунодефіцит, і врятувати його могла лише пересадка кісткового мозку. Донором став 4-річний брат хлопчика.

Коли Максим народився, у нього, як і у інших новонароджених, взяли зразок крові для неонатального скринінгу на 21 рідкісну хворобу, кажуть у лікарні.

«У Львівському скринінговому центрі провели первинне дослідження, потім невтішний результат підтвердили у експертному центрі "Охматдиту". Завдяки скринінгу хворобу вдалося виявити ще до появи перших симптомів та розпочати своєчасне лікування», – повідомила завідувачка лабораторії медичної генетики НДСЛ «Охматдит» Наталія Ольхович.

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця з маленьким пацієнтом Максимом

Хлопчику поставили діагноз – важкий комбінований імунодефіцит. При цьому захворюванні без трансплантації кісткового мозку лише 5% дітей доживають до 300 дня життя, 95% – помирають здебільшого від інфекцій. Це спадкове генетичне захворювання протягом поколінь забирало життя членів родини хлопчика. Останнім помер рідний брат матері – через декілька днів від народження. Проте лікарям вдалося розірвати це замкнуте коло.

Хлопчик спершу лікувався у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі у Львові, а згодом лікарі звернулися до спеціалістів відділення трансплантації кісткового мозку в Києві. За лікування дитини взялася мультидисциплінарна команда з різних відділень столичного «Охматдиту». Донором кісткового мозку для Максима став його 4-річний брат Євген. Максиму не було ще й 2 місяців, коли йому провели трансплантацію. Це найменший пацієнт в Україні, якому провели ТКМ.

«Трансплантація кісткового мозку дозволила скорегувати імунну систему хлопчика. Тепер він має шанс на повноцінне та довге життя. Його імунна система більше не боїться інфекцій», – говорить завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця.

Хлопчика вже виписали з лікарні і він поїхав на Івано-Франківщину.