Ангеліна з мамою вже повертається додому, на Бродівщину

У київському «Охматдиті» вперше в Україні успішно провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Пацієнткою була 5-річна Ангеліна з Львівщини. Стовбуровими клітинами з нею поділився молодий поляк.

Ангеліні скоро виповниться п’ять років. Рік тому батьки дівчинки дізналися, що у доньки рідкісне вроджене захворювання – інфантильний злоякісний остеопетроз. Це захворювання ще має іншу назву – мармурова хвороба. Це рідкісне вроджене захворювання зустрічається в 1 дитини на 1000000 новонароджених та призводить до надмірного ущільнення кісток. Як наслідок – порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, ряду інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації.

Команда лікарів, які допомогли маленькій пацієнтці побороти важку недугу

Недугу в Ангеліни виявили випадково. Дівчинка упала і зламала руку. Їй зробили рентген за результатами якого лікарі і запідозрили остеопетроз.

«Єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин», – кажуть у лікарні.

Ніхто з рідних не підійшов Ангеліні як донор. Тоді донорів почали шукати в українському та світовому реєстрах. І знайшли. Донором для Ангеліни погодився стати молодий хлопець з Польщі, який виявився генетично сумісним.

Команду спеціалістів, які успішно провели трансплантацію кісткового мозку Ангеліні, очолив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця. У середу, 19 липня, Ангеліну вже виписали з лікарні і вона повертається додому, на Бродівщину. Маленьку попереду чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування.

У лікуванні дівчинки брала участь велика команда спеціалістів: лікарі відділення трансплантації кісткового мозку, гематологи, педіатри, отоларингологи, офтальмологи, спеціалісти Центру радіології, ендокринологи, нутриціологи, психологи, реабілітологи, ендоскопісти, УЗД-спеціалісти, лікарі функціональної діагностики, ортопеди, лабораторна служба, неврологи та анестезіологи.