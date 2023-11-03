У Луцьку хірурги пересадили нирку пацієнтці, яка 16 років жила на гемодіалізі [це очищення крові за допомогою спеціальних приладів та розчинів]. Операція минула успішно, наразі жінку виписали з лікарні.

У коментарі ZAXID.NET заступник генерального директора медоб’єднання Луцької громади Андрій Смольянінов зазначив, що впродовж 16 років жінка тричі приїжджала у центр гемодіалізу для проходження процедур, кожна з яких тривала впродовж 3-4 годин.

«Ми намагались забезпечити максимально якісні послуги пацієнтам, для яких єдиним виходом був гемодіаліз. Але тепер, коли трансплантація буквально рванула вперед, ми шукаємо для таких пацієнтів донорів», – зазначив Андрій Смольянінов.

27 вересня в обласній лікарні з’явився донор, родичі якого дали згоду на посмертну трансплантацію. «Одну з двох нирок пересадили у відділенні трансплантації органів Волинської обласної клінічної лікарні. Операція пройшла добре. Пані Валентина тепер живе без діалізу та з прекрасною функцією пересадженої нирки», – йдеться у повідомленні медзакладу.

За словами Андрія Смольянінова, наразі у центрі гемодіалізу при Луцькій міській лікарні є 25 пацієнтів, які вже понад десять років перебувають на гемодіалізі.