Операцію провели 25 листопада у Хмельницькій обласній лікарні

У Хмельницькому вперше провели операцію з пересадки нирок від посмертного неродинного донора. Органи пересадили жителю Вінниці та мешканцю Хмельниччини, які мали хронічну ниркову недостатність. Наразі з пацієнтами все добре, триває реабілітація.

Як повідомила прес-служба Хмельницької обласної лікарні, операція важлива тим, що це перша трансплантація від сторонньої пацієнтки, а не родича. Відомо, що у жінки діагностували смерть мозку у Кам’янець-Подільській міській лікарні.

«Дуже добре відпрацювали анестезіологи цього медичного закладу спільно з трансплант-координатором. Згода родичів пацієнтки на трансплантацію органів врятувала життя одразу двом хворим із патологією нирок», – зазначають у медзакладі.

Прес-служба опублікувала фото з операційної, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Одну нирку пересадили жителю Вінниці, другу – пацієнту Хмельницької обласної лікарні із Новоушицької громади. Операції провели 25 листопада, у Хмельницькій обласній лікарні, спільно з бригадою лікарів Вінницької обласної лікарні. Наразі стан пацієнтів стабільний.

Нагадаємо, у листопаді в обласному серцево-судинному центрі в Хмельницькому 39-річному мешканцю Червонограда пересадили серце.