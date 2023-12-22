Операцію виконувала волинська команда спільно з колегами зі Львова

У Волинській обласній лікарні вперше провели операцію з трансплантації печінки. Донорський орган пересадили жінці, яка хворіла на цироз печінки. Вона була у настільки важкому стані, що єдиним способом врятувати їй життя була трансплантація.

Як повідомила прес-служба Волинської обласної клінічної лікарні, пересадку виконала команда волинських хірургів разом із колегами з МТМО Львова. Операцію провели в ніч на четвер, 21 грудня.

Зазначається, що реципієнтка важко хворіла на цироз печірки, тому їй терміново необхідна була пересадка. «Сімʼя була в відчаї, адже стан їхньої мами швидко погіршувався, а часті ускладнення і кровотечі не залишали жінці жодних шансів. Вона звернулась до нас, і ми поставили її в листок очікування. Коли в реанімації помер пацієнт від дуже важкого інсульту, і його родичі дали згоду на вилучення органів – з’явився шанс», – йдеться у повідомленні медзакладу.

Загалом в ніч на 21 грудня у лікарні пересадили чотири органи: не лише печінку, а й серце та дві нирки. У прес-службі Інституту серця уточнили, що серце пересадили 46-річній жінці, яка була у критичному стані: за добу до операції її вісім разів реанімували за допомогою дефібрилятора.

Відомо, що всі чотири операції минули успішно. Наразі пацієнти проводять планову реабілітацію.