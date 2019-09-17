Вперше в Україні суд заборонив експлуатацію тварин у цирку через умови їх утримання

Комерційний директор цирку не погодився з вимогами екоінспекції

Одеський окружний адміністративний суд заборонив місцевому цирку експлуатувати диких тварин до усунення порушень в умовах їх утримання. Про це повідомляє «Громадське».

Позов проти цирку подала Держекоінспекція області після його перевірки. Вона вимагала обмежити утримання та експлуатацію диких тварин, а також виправити низку порушень, зазначених раніше в приписах, які цирк відмовляється виконувати з 2018 року.

Ініціатор громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук уточнив, що заборона тимчасова – до усунення порушень.

Комерційний директор цирку Юрій Горлачов не погодився з вимогами екоінспекції. Він пояснив, що на балансі цирку тварин немає, вони лише тимчасово перебувають на його території. На думку Горлачова, вся відповідальність за утримання і поводження з тваринами лежить на власниках, а не цирках, оскільки навіть клітку кожен власник привозить свою.

Також він попросив залучити до справи представника Міністерства культури, оскільки головне відомство може розповісти, в якому форматі зобов'язаний працювати цирк, а також є тим органом, якому цирк підпорядковується і перед ким звітує. Суд це прохання відхилив.

Згідно із законодавством, дикі тварини повинні утримуватися в умовах, наближених до природного середовища. Це, зокрема, повинна бути земля, трава, дерева і т.ін. Також необхідно витримувати норми мінімальних площ, замість кліток повинні бути вольєри. Одеський цирк, за словами представників екоінспекції, не може задовольнити ці вимоги, отже, виступи диких тварин у цирку потрібно заборонити.

До слова, 15 вересня в низці міст України пройшли марші за гуманне ставлення до тварин.