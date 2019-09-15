«Ми з тобою однієї крові»: у Львові відбувся Марш за права тварин

Борці за права тварин провели марш у центрі Львова

У неділю 15 вересня сотні львів’ян вийшли на Марш за права тварин. Це всеукраїнська ініціатива: такі ж заходи провели й у інших українських містах — Києві, Івано-Франківську, Одесі, Харкові та ще дванадцяти інших. Для Львова це вже третій такий марш.

«Ми прийшли підтримати права тварин. Ну, показати, що тварини - це не тільки хутро, це ще й домашні гарні милі такі створіння», — каже Абі Басіна, господарка домашнього тхора на прізвисько Міхо.

Загалом організатори намагалися привернути увагу влади до поводження з тваринами в Україні. Тож на марш прийшли власники домашніх улюбленців і не тільки.

«Це різні люди, які розуміють, що є в житті певні цінності, а основною цінністю є життя. Це звичайні люди, які можуть допомагати тваринам або співчувати, які хочуть щось змінити, щоби наше суспільство дійсно було людяним та ми будували Україну як відому своїми гуманними своїми рішеннями, а не жорстокістю країну», — каже організаторка акції Оксана Джус.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Організатори — зоозахисна ініціатива UAnimals, сформували список із 11 вимог. Заборонити використання тварин у цирках і дельфінаріях, заборонити експлуатацію тварин для жебракування та фотопослуг, розвиток реабілітації центрів утримання тварин, що постраждали від жорстокого поводження, заборонити хутрові ферми, припинити програми масового вбивства безпритульних тварин в містах, визначити право власності на тварину та позбавлення такого права в разі жорстокого поводження.

Таку ж ініціативу підтримали й у інших країнах. Марші цьогоріч провели в 24 країнах — міжнародна організації «THE OFFICIAL ANIMAL RIGHTS MARCH» проводить такі заходи в усьому світі ще з 2016 року.

«Нещодавно відбувся марш у Лондоні, часто такі марші проходять у Нью-Йорку. Тобто це вже хороша практика для того, щоби привертати увагу людей до гуманного ставлення до тварин», — додає організаторка львівського Маршу за права тварин Оксана Джус.

Українці полярники теж долучилися до Всеукраїнського маршу за права тварин і вперше провели акцію в Антарктиді.