Чоловік вживав немиті овочі та фрукти з присадибної ділянки, де неодноразово бачив гризунів

У Рівному внаслідок зараження лептоспірозом помер 57-річний чоловік. Наразі це перший за останні сім років летальний випадок хвороби в області.

Як повідомили в Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб, під час епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження чоловіка стало вживання немитих овочів та фруктів, що були покриті випорожненнями заражених мишей.

У коментарі ZAXID.NET в установі додали, що чоловік поступив у реанімацію лікарні 24 жовтня із симптомами жовтяниці. Вже за два дні, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у медзакладі. Епідеміологи пояснюють це тим, що у чоловіка розвинулась блискавична форма хвороби із важким перебігом.

Нагадаємо, у 2023 році на Рівненщині зареєстрували чотири випадки лептоспірозу в Дубенському та Рівненському районах. Останній летальний випадок реєструвався у Рівненській області у 2016 році.

Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується гарячкою, загальною інтоксикацією, жовтяницею, ураженням печінки, нервової системи. Без належного лікування може призвести до летального результату. Переносниками збудника переважно є гризуни.

«Пам’ятайте, при перших симптомах, а це лихоманка, біль у м’язах, почервоніння очей, збільшення лімфатичних вузлів, необхідно звернутись до лікаря», – закликають у центрі контролю хвороб.