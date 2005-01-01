Вранці у Львові працювала 51 машина для прибирання снігу

Для посипання вулиць використано 400 м3 піско-соляної суміші

Вночі та зранку 22 грудня в місті працювала 51 одиниця снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць використано 400 м3 піско-соляної суміші. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

До роботи були залучені піскорозкидувачі, навантажувачів та трактори. Загалом у усіх районах міста було використано 400 м3 піско-соляної суміші для посипання доріг. Стежити за роботою снігоприбиральної техніки он-лайн.

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, - це 141 одиниця. Цього року закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери. Закуплено 15 тис. м3 піскосуміші. Частина її є на базі в ШРП, решта буде довозитися. Окремо ще закуплено сіль, щоб була змога зробити більш концентровану піскосуміш.