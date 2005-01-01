«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у двох районах Львова

У п’ятницю, 22 грудня, через планові ремонтні роботи вимкнуть електроенергію у частини будинків у двох районах Львова. Про це інформує ПАТ «Львівобленерго». Зокрема, світла не буде:

Залізничний район: вул. Городоцька, 265-269, вул. Дубнівська, 3-43, вул. Підгаєцька, 2-34, вул. Сигнівка, 16, 33.

Личаківський район: вул. Абдули Рудакі (всі будинки), вул. Наступальна, 5, вул. Пасічна, 91, 93, вул. Тракт Глинянський, 147, 151, 153, 161 (а, б, в, г, д).

Ремонтні роботи у цих районах триватимуть з 9:00. Відновити подачу електроенергії до вищезазначених будинків мають до 17:00.