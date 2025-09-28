Архітектура завжди була полем для експериментів та фантазії

Архітектура завжди була полем для експериментів та фантазії. Сьогодні у світі можна побачити чимало надзвичайних будівель – від футуристичних споруд до незвичних житлових комплексів. Espreso розповідає про 6 неймовірних споруд, які вражають своєю винахідливістю.

Хабітат 67, Монреаль, Канада

Унікальний житловий комплекс у стилі бруталізму створив архітектор Моше Сафді ще в 1966-1967 роках. Будівля складається з 354 бетонних кубів, розташованих один на одному, і вміщує 146 квартир. У більшості квартир є свій сад – на дахах сусіда знизу.

Michel Bussieres/Dreamstime.com

Дім зворотної долі, Токіо, Японія

Нерівні підлоги, опуклі та увігнуті стіни, двері та навіть розетки на стелі – не життя, а суцільна пригода. Ідея проєкту належить художнику, дизайнеру та архітектору Сусаку Аракава та поетесі Маделін Джинс. Квартири в будинку можна лише орендувати, а не придбати.

reversibledestiny

Будівля-чайник, Цзянсу, Китай

У Китаї існує центр Wuxi Wanda Exhibition Center, виконаний у вигляді глиняного чайника. Ця будівля вже офіційно потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як найвищий чайник у світі.

designingbuildings

Бульбашковий будинок, Канни, Франція

Бульбашковий будинок розташований на Лазуровому узбережжі Франції, з видом на Середземне море. Він побудований в 1989 році за проєктом архітектора Антті Ловага і придбаний модельєром П'єром Карденом.

worldarchitecture

Сонячна піч, Оделіо, Франція

Ця споруда дійсно працює як гігантська піч: вона призначена для вироблення та концентрації високих температур, необхідних для різних процесів. Це відбувається за допомогою уловлювання сонячних променів та концентрування їх енергії в одному місці, що є одним з найекологічніших методів отримання високої температури.

alastairphilipwiper

Бурдж Халіфа, Дубай, ОАЕ

Найвища будівля світу сягає 828 метрів та складається зі 162 поверхів, а з оглядового майданчика будівлі можна побачити все місто. Будівля поєднує готель Armani, який займає нижні 37 поверхів, житловий комплекс (від 45 до 108 поверху розміщені близько 700 квартир) та офісну й торгову мережу, яка займає інші поверхи.

Unsplash