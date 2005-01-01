ВРУ провалила розгляд законів про відтермінування е-декларування для антикорупціонерів

Верховна Рада не змогла внести до порядку денного законопроект про відтермінування е-декларування для громадських активістів. Під час засідання голова Верховної Ради Андрій Парубій намагався декілька разів включити до порядку денного законопроекти №8120 та №8120-1, що мають відтермінувати подання громадськими активістами електронних декларацій, інформує «Інтерфакс-Україна».

Однак кожен раз у парламенті бракувало достатньої кількості голосів депутатів для розгляду на засіданні.

Зазначимо, що раніше Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував підтримати ці законопроекти.

Законопроект №8120 (автор нардеп Сергій Лещенко) пропонує відкласти обов'язок подання е-декларацій представниками громадських організацій, які беруть участь у оцінці виконання антикорупційних програм, здійснюють моніторинг антикорупційної політики в Україні до 2019 року. Законопроект №8120-1 (автор нардеп Артур Герасимов) робить те ж саме лише до 1 липня 2018 року.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні посли країн «Великої сімки» закликали Верховну Раду скасувати е-декларування для антикорупціонерів.

Поправки до закону про електронне декларування, згідно з якими члени громадських антикорупційних організацій зобов'язані звітувати про доходи, були прийняті Радою 23 березня 2017 року 268 голосами. Рада пробувала їх скасувати, але за це проголосували лише 46 депутатів за мінімально необхідних 226.