Світовий банк залишив стабільним прогноз зростання економіки України до 2020 року

Всесвітній банк опублікував звіт «Перспективи світової економіки», згідно з яким за підсумками 2017 року зростання української економіки складе 2%.

Як повідомляє «Укрінформ», в 2018 році Всесвітній банк прогнозує збільшення зростання економіки до 3,5%, а до 2020 року зростання економіки в Україні має скласти 4%.

«Геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії або загострення її відносин із Європейським союзом можуть стримати міжнародних інвесторів і негативно відбитися на темпах економічного зростання в регіоні», - повідомили в Світовому банку.

Тим часом відзначається, що в цілому по регіону Європи й Центральної Азії темпи економічного зростання «перевищили очікування» й досягли в 2017 році 3,7%, тоді як у попередньому році вони становили лише 1,7%.

«Ці успіхи були досягнуті після трьох років вкрай повільного зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 році», – зазначається в документі.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що за підсумками 2017 року інфляція в Україні прискорилася до 13,7%.