Інфляція в Україні в 2017 році прискорилася до 13,7%

Рівень інфляції набагато вищий, ніж очікували в Національному банку

Інфляція в Україні 2017 року склала 13,7%. Про це повідомила у вівторок, 9 січня, Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку в грудні 2017 році, порівняно з попереднім місяцем, становила 1,0%, за рік загалом – 13,7%», – йдеться у повідомленні.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в 2017 році підвищилися на 17,7% (за грудень - на 1,5%), на алкоголь та тютюнові вироби за рік підвищилися на 20,7% (за грудень підвищилися на 0,6%), на одяг і взуття підвищилися на 0,9% (за грудень знизилися на 2,4%), на житлово-комунальні послуги підвищилися на 10,6% (за грудень підвищилися на 0,3%), на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, підвищилися на 7,5% (за грудень підвищилися на 0,8%), на освіту підвищилися на 14,9% (за грудень не змінилися).

Рівень інфляції набагато вищий, ніж очікували в Національному банку. Спочатку він прогнозував 9,1%, у жовтні погіршив прогноз до 12,2%, а потім заявив, що інфляція істотно перевищить попередні прогнози.

Зазначимо, що у 2016 році була зафіксована інфляція 12,4%, 2015 року - інфляція 43,3%, 2014 року - інфляція 24,9%, 2013-го - інфляція 0,5%, 2012 року - дефляція на рівні 0,2%.

До слова, рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12% з 17% у 2016 році.