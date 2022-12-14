Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відновила у своїх рейтингах російських та білоруських боксерів. Про це організація повідомила 13 грудня після проведення конгресу асоціації в Орландо, пише «Суспільне.Спорт».

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну головні боксерські організації світу – WBA, WBO, WBC та IBF – виключили зі своїх рейтингів спортсменів з Росії та Білорусі і заборонили проведення турнірів під їхньою егідою в цих країнах.

У листопаді WBC продовжила безстрокове відсторонення російських та білоруських спортсменів через війну в Україні, натомість WBA санкції скасувала.

«Спортсмени з цих країн не є військовими і не входять до складу уряду, тому не мають відношення до війни проти України. Проте було визначено, що будь-який боксер, який висловиться за війну або бере участь у ній, буде негайно дискваліфікований», – йдеться в заяві асоціації.

На конгресі також обрали боксера року за версією WBA. Ним став чемпіон в напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол. Свій титул він завоював у травні в статусі нейтрального спортсмена.

Зазначимо, що чемпіоном в надважкій вазі за версією WBA є Олександр Усик. Нещодавно WBA призначила йому обов'язковий бій за титул з британцем Даніелем Дюбуа.