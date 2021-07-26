Bayraktar Makina використала українські двигуни для свого важкого безпілотника Akinci

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Bayraktar Makina заявив про намір встановлювати українські двигуни на усіх нових ударних дронів, які вироблятимуться найближчим часом.

«Ми плануємо на всю нашу техніку, яка буде вироблятися найближчим часом, встановлювати двигуни українського виробника», – заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар в ефірі телеканалу «Дом».

Він розповів, що турецька компанія першою серед інших країн звернула увагу на українські технології та запропонувала повномасштабну співпрацю.

Байрактар також показав важкий ударний БПЛА Akinci з українськими двигунами. Крім того, він не виключає можливості організувати виробництво безпілотників в Україні.

«Все залежить від України. Якщо Україна буде зацікавлена у виробництві подібних літальних апаратів, Туреччина із задоволенням готова до співпраці, до реалізації спільних виробничих програм», – зазначив він.

Як уточнює LIGA.net, двигуни для Bayraktar Akinci поставляє запорізьке машинобудівне ДП «Прогрес ім. Івченка». Цеж підприємство має постачати двигуни і для майбутнього безпілотника Bayraktar MIUS. Зокрема до листопада 2020 року турецька компанія використовувала в БПЛА Bayraktar ТВ2 двигуни ПАТ «Мотор Січ».

Зазначимо, що кілька безпілотників Bayraktar ТВ2 вже є на озброєнні Збройних сил України, вони вже пройшли випробовування. Всього Україна має намір закупити до півсотні цих безпілотників.