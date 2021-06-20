Україна використає турецькі ударні безпілотники лише для захисту своїх території в разі нападу Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що турецькі ударні безпілотники Bayractar використовуватимуть лише для захисту українських територій в разі нападу Росії. Про це він розповів в інтерв’ю турецькому державному інформагентству Anadolu в неділю, 20 червня.

«Якщо Росія все ж розпочне масштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території», – заявив міністр.

Росія має подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України, зазначив Кулеба. З його слів, це стосується не лише турецьких безпілотників, але й будь-якого іншого придбаного Україною озброєння.

Україна використовуватиме їх як стримувальний для Росії фактор, запевнив Кулеба, відзначивши високу ефективність турецьких БПЛА. Крім того, він також прокоментував закид Росії щодо продажу турецьких безпілотників Україні.

«Туреччина не стала прогинатися під тиском Росії. Туреччина – поважає себе та користується повагою інших країна. Угода сприятлива для обох сторін», – сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в одному із інтервʼю «рекомендував» Туреччині «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва». Мовляв, «заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії».

Туреччина у відповідь заявила, що продаж безпілотних апаратів Bayraktar для української армії – торгові відносини між Україною та Туреччиною, якi не зачіпають інших країн. Та нагадала, що Росія продає ракети Сирії та іншим країнам, і «Туреччина ніколи не ставила це під сумнів».

Ще минулої осені Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що Україна планує закупити ще п’ять Bayraktar у 2021 році. Всього мають намір закупити до півсотні цих безпілотників.