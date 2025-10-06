Професія кухара є найпопулярнішою серед вступників до профтехів

На початку жовтня 2025 року завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти. Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило кількість цьогорічних вступників та найпопулярніші професії.

У 2025 році до 527 закладів професійної освіти зарахували понад 77 тис. вступників. Серед студентів можна виокремити 10 найпопулярніших професій, які вони хочуть опанувати. Вперше за останні роки до топпрофесій потрапив «верстатник широкого профілю».

Найпопулярніші професії серед вступників у профтехи 2025:

Кухар/Кондитер/Офіціант. Перукар/Манікюрник/Візажист. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва/Слюсар/Водій. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів/Водій. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Штукатур/Лицювальник-плиточник/Маляр. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Кравець/Закрійник. Електрогазозварник. Верстатник широкого профілю.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон «Про професійну освіту», який передбачає масштабні зміни для освітніх закладів. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про усі ключові зміни, зокрема про нові підходи в управлінні, наглядові ради, залученість бізнесу, зовнішнє оцінювання в кваліфікаційних центрах, про зміни у структурі та фінансуванні закладів та ін.