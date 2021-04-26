Касаційний адміністративний суд Верховного суду відмовив в задоволенні одного із позовів про скасування санкцій щодо каналів нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука – ZIK, 112 та NewsOne.

Розгляд справи завершили в понеділок, 26 квітня, повідомляє прес-служба суду. Як пише «Бабель», позивачем у цій справі був Павло Попков, відповідачем – президент Володимир Зеленський.

Після розгляду суд повністю відмовив в задоволенні його позовних вимогах. Рішення ще може бути оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

На розгляді Верховного Суду наразі перебувають ще сім позовних заяв, які оскаржують указ президента про запровадження санкцій проти заблокованих телеканалів. Зокрема, одну із них подав їхній власник Тарас Козак – її розглянуть вже 18 травня.

Блокування каналів Віктора Медведчука

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Всі українські провайдери вимкнули підсанкційні телеканали – вони мовлять лише в інтернеті. Міністр культури Олександр Ткаченко розповідав, що Україна двічі просила YouTube заблокувати сторінки цих каналів, однак так і залишилася без відповіді.