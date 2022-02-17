Ще у 2016 році Сергій Пашинський потрапив у бійку, яка завершилася стріляниною

Верховний суд України скерував на новий розгляд справу щодо колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу у 2016 році. Про це повідомила прес-служба суду у четвер, 17 лютого.

Як повідомляється, касаційну скаргу направила прокуратура, яка вимагала скасувати виправдувальний вирок Васильківського міськрайонного суду та направити справу на новий розгляд.

Верховний суд частково задовольнив позов прокуратури, однак текст самого рішення буде відомий пізніше, 22 лютого.

Зокрема Верховний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій щодо Пашинського та направив справу на повторний судовий розгляд.

Справа Сергія Пашинського

У ввечері 31 грудня 2016 року напередодні Нового року Сергій Пашинський потрапив у бійку, яка завершилася стріляниною. Нардеп прострелив ногу 38-річному Хімікусу, який напав на нього.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався на автомобілі з кінотеатру додому в село Хлепча Київської області. На неосвітленій частині дороги їхня машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати в чому справа. В результаті в нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападникові.

За версією Хімікуса, Пашинський із самого початку конфлікту дістав пістолет, почав погрожувати ним, і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу стріляв на ураження.

Справу проти Пашинського закрили 26 липня 2017 року – ГПУ дійшла висновку, що нардеп діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Проте 13 грудня 2017 року суд зобов'язав правоохоронців поновити справу про факт стрілянини за участю нардепа. 6 липня 2020 року йому вручили обвинувальний акт.

Проте у березні 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього народного депутата, оскільки сторона обвинувачення «не довела провини Пашинського». У червні 2021-го Київський апеляційний суд залишив попередній вирок у силі.