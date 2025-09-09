В українській мові вистачає лексики, щоб висловлюватись грамотно

Часом українці використовують слово «втихаря» («втіхаря»), яке очевидно є російським. Канал Correctarium повідомив, якими українськими словами його можна замінити.

«Цілком очевидно, що це мовний покруч, і вживати його не варто ні за яких обставин. Українська мова має силу-силенну відповідників до цього російського прислівника», – пишуть на каналі.

Ось українські відповідники:

️ нишком;

️ нищечком;

️ нишком-тишком (тишком-нишком);

️ тихцем;

️ мовчки;

крадькома;

️ потай (потайки);

️ тайкома.

Розмаїття синонімів робить українську мову гнучкою, дає змогу добирати найвлучніше слово залежно від ситуації.

