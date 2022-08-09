Щоденні втрати українців на фронті у протистояння російській агресії зараз складають приблизно 30-50 осіб. Про це в інтерв’ю BBC розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання про те, чи досі в зоні бойових дій гине більше 100 військових ЗСУ, як це було на початку червня, Подоляк зазначив, що зараз цифра зменшилась приблизно в 2,5-3 рази.

«Я думаю, що зараз десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ», – відповів він.

Подоляк зазначив, що у червні відбувався перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість втрат України.

«Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються», – додав він.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули тисячі українських захисників. При цьому вона зазначила, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у країни-агресора, однак відмовилась називати конкретну цифру, оскільки вона є державною таємницею і ці дані стануть доступними лише після завершення війни.