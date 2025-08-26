Виступ Вуді Аллена під час Московського кінофестивалю

Американський режисер Вуді Аллен, який виступив на Московському міжнародному тижні кіно, відреагував на критику міністерства закордонних справ України. У коментарі Guardian 25 серпня режисер заявив, що «не вважає припинення мистецьких розмов гарним способом допомогти».

89-річний Вуді Аллен відповів на повідомлення українського МЗС, яке засудило його онлайн-виступ на російському кінофестивалі та назвало його дії «ганьбою». Тоді МЗС назвало рішення Аллена образою жертв українських акторів та кінематографістів, вбитих чи поранених внаслідок російської повномасштабної війни.

«Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди», – наголосили у пресслужбі МЗС.

У відповідь кінорежисер заявив, що російський диктатор Путін «абсолютно неправий» у «конфлікті» в Україні, та заявив, що це не привід «припиняти мистецькі розмови.»

«Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Владімір Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це будь-коли хороший спосіб допомогти», – заявив Аллен.

Нагадаємо, Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно. 89-річний Аллен виступав онлайн з відеозв'язку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою агресивної політики Росії.