Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України щодо його виступу на російському кінофестивалі
Американський режисер заявив, що «не вважає припинення мистецьких розмов гарним способом допомогти»
Американський режисер Вуді Аллен, який виступив на Московському міжнародному тижні кіно, відреагував на критику міністерства закордонних справ України. У коментарі Guardian 25 серпня режисер заявив, що «не вважає припинення мистецьких розмов гарним способом допомогти».
89-річний Вуді Аллен відповів на повідомлення українського МЗС, яке засудило його онлайн-виступ на російському кінофестивалі та назвало його дії «ганьбою». Тоді МЗС назвало рішення Аллена образою жертв українських акторів та кінематографістів, вбитих чи поранених внаслідок російської повномасштабної війни.
«Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди», – наголосили у пресслужбі МЗС.
У відповідь кінорежисер заявив, що російський диктатор Путін «абсолютно неправий» у «конфлікті» в Україні, та заявив, що це не привід «припиняти мистецькі розмови.»
«Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Владімір Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це будь-коли хороший спосіб допомогти», – заявив Аллен.
Нагадаємо, Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно. 89-річний Аллен виступав онлайн з відеозв'язку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук, відомий підтримкою агресивної політики Росії.