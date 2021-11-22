Державне «Центренерго» планує постачати вугілля з Казахстану морем, щоб уникнути ризиків енергетичної блокади, яку Росія намагається створити для України. Про це повідомили у прес-службі «Центренерго» 22 листопада.

Там зазначили, що Казахстан наразі – основний постачальник імпортного вугілля для підприємства. Але з середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію.

Тому, щоб не допустити енергетичної блокади, «Центренерго» уклало контракт на доставку цього виду палива морським транспортом. Надалі компанія також планує забезпечити постачання вугілля саме морським шляхом.

«Крім того, менеджмент підприємства веде переговори із провідними світовими трейдерами та виробниками вугілля зі США та Австралії про його постачання в Україну», – йдеться у повідомленні

Також у компанії нагадали, що 20 листопада до порту «Южний» прибули перші 60 тисяч тонн законтрактованого американського та колумбійського вугілля. вугілля.