У Львові на честь військових ЗСУ названо вже п'ять вулиць

Платформа памʼяті Меморіал та ЛУН Місто запсутили інтерактивну мапу памʼяті, присвячену загиблим в російсько-українській війні захисникам і захисницям. На мапу нанесені вулиці українських міст, названі на честь військових, а також – інформація про новітніх героїв.

На мапі можна не тільки подивитися, де розташована вулиця, а й почитати історію героя, переглянути його фото.

На першому етапі на мапі позначили близько 100 вулиць. Із львівських вулиць, на мапі можна знайти такі, названі на честь військових ЗСУ:

Тараса Бобанича;

Ігоря Дашка;

Юрія Руфа;

Павла Сбитова;

Віталія Сапила.

Якщо клацнути на значок, то відкриється фото героя, на честь якого названа вулиця, та інформація про нього

Проєкт створено з метою зберегти пам'ять про кожного та кожну, чиє життя обірвалося через війну Росії проти України.

«Платформа пам'яті Меморіал уже третій рік працює над збереженням і вшануванням пам'яті усіх загиблих через війну, розв'язану Росією. Проєкт мапа памʼяті – ще один спосіб збереження пам'яті про людей, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Загиблі Герої – не статистика, це – реальні люди. Маємо знати їх і пам'ятати», – коментує редакторка військового Меморіалу Світлана Корженко.

Якщо у вас є інформація про вулиці, сквери, провулки, парки та алеї, перейменовані на честь українських захисників, захисниць, поділитися інформацією про них можна, заповнивши форму.

Додамо, що 29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, запроваджений у 2019 році. У цей день у 2014 році росіяни розстріляли так званий зелений коридор, яким українські військові виходили з Іловайського котла.

Платформа пам’яті Меморіал – це громадська організація, що збирає історії загиблих захисників і захисниць та цивільних жертв. Наразі Меморіал розповів історії понад 7500 людей, життя яких забрала Росія.

ЛУН Місто – соціальна ініціатива ІТ-компанії ЛУН, що створює сервіси та дослідницькі проєкти, які допомагають зробити життя в місті більш комфортним.