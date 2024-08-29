В Україні запустили інтерактивну мапу пам’яті захисників, на честь яких названі вулиці
На мапі можна подивитися фото та дізнатися більше про загиблих військових, їхнє життя та службу
Платформа памʼяті Меморіал та ЛУН Місто запсутили інтерактивну мапу памʼяті, присвячену загиблим в російсько-українській війні захисникам і захисницям. На мапу нанесені вулиці українських міст, названі на честь військових, а також – інформація про новітніх героїв.
На мапі можна не тільки подивитися, де розташована вулиця, а й почитати історію героя, переглянути його фото.
На першому етапі на мапі позначили близько 100 вулиць. Із львівських вулиць, на мапі можна знайти такі, названі на честь військових ЗСУ:
- Тараса Бобанича;
- Ігоря Дашка;
- Юрія Руфа;
- Павла Сбитова;
- Віталія Сапила.
Якщо клацнути на значок, то відкриється фото героя, на честь якого названа вулиця, та інформація про нього
Проєкт створено з метою зберегти пам'ять про кожного та кожну, чиє життя обірвалося через війну Росії проти України.
«Платформа пам'яті Меморіал уже третій рік працює над збереженням і вшануванням пам'яті усіх загиблих через війну, розв'язану Росією. Проєкт мапа памʼяті – ще один спосіб збереження пам'яті про людей, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Загиблі Герої – не статистика, це – реальні люди. Маємо знати їх і пам'ятати», – коментує редакторка військового Меморіалу Світлана Корженко.
Якщо у вас є інформація про вулиці, сквери, провулки, парки та алеї, перейменовані на честь українських захисників, захисниць, поділитися інформацією про них можна, заповнивши форму.
Додамо, що 29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників, запроваджений у 2019 році. У цей день у 2014 році росіяни розстріляли так званий зелений коридор, яким українські військові виходили з Іловайського котла.
Платформа пам’яті Меморіал – це громадська організація, що збирає історії загиблих захисників і захисниць та цивільних жертв. Наразі Меморіал розповів історії понад 7500 людей, життя яких забрала Росія.
ЛУН Місто – соціальна ініціатива ІТ-компанії ЛУН, що створює сервіси та дослідницькі проєкти, які допомагають зробити життя в місті більш комфортним.