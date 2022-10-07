З понеділка, 10 жовтня, з 8:00 і до 22:00 п’ятниці, 21 жовтня, перекривають для руху вул. Карманського біля будинку №8.

Як повідомила прес-служба ЛМР, на вул. Карманського будуть ремонтувати мережі водопостачання і каналізації. Водіїв просять оминати цю ділянку.

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Нагадаємо, що з середини вересня на ремонт закрили ще одну ділянку вул. Шевченка – від будинку №60 до вул. Ярослава Мудрого. На час виконання робіт міські автобуси №17 курсуватимуть за зміненим маршрутом.