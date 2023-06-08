Історія каналів зберігатиметься на серверах WhatsApp лише 30 днів

WhatsApp додав до свого месенджера нову функцію – канали. Про це розробники WhatsApp повідомили у своєму блозі.

Як йдеться в повідомленні, адміністратори каналів зможуть публікувати текстові повідомлення, фото, відео, стікери та проводити опитування. Підписники зможуть переглядати дописи, але не матимуть можливості коментувати або реагувати на них.

Знаходити канали можна буде через запрошення або з каталогу, яким управляє команда WhatsApp. Історія каналу зберігатиметься на серверах WhatsApp упродовж 30 днів, але також дублюється на пристроях підписників. Для порівняння, в Telegram, який також став популярним завдяки можливості створювати там свої канали, часові обмеження на зберігання інформації відсутні.

Особиста інформація адміністратора каналу, така як номер телефону і фото профілю, а також персональні дані інших підписників, залишаються недоступними для читачів.

Адміністратор каналу матиме контроль над тим, хто може підписуватися на нього, і зможе обмежувати створення скриншотів та пересилання повідомлень. Наразі канали початково не захищені наскрізним шифруванням, але WhatsApp розглядає можливість впровадження цього заходу безпеки для деяких каналів з обмеженою аудиторією.

Функція каналів з'явиться у вкладці «Оновлення» мобільного застосунку WhatsApp, разом з функцією «Статус». Спочатку нововведення будуть доступні для провідних світових ЗМІ та обраних організацій у Колумбії та Сінгапурі. Згодом ця можливість стане доступною для всіх користувачів у різних країнах.

«Ми також вважаємо, що зможемо підтримати адміністраторів – вони отримають можливість побудувати бізнес на основі свого каналу за допомогою наших платіжних послуг, які розширюються, а також можливості просувати певні канали в каталозі, щоб підвищити впізнаваність», – зазначили розробники WhatsApp.

Нагадаємо, що месенджер WhatsApp належить корпорації Meta, до якої також входять соцмережі Facebook та Instagram.