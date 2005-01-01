Wizz Air збільшив перевезення на українських рейсах на 64%

Wizz Air відрапортувала про збільшення пасажиропотоку

У 2017 році лоукост Wizz Air перевіз понад 685 тис. пасажирів з Києва та Львова, що на 64% більше, ніж торік. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Зазначається, що, що авіакомпанія сприяла розвитку місцевого ринку праці в сферах авіації і туризму, а також було створенню 515 робочих місць в суміжних галузях.

«Завдяки відновленню перельотів з Харкова в 2018 році і запуску восьми нових рейсів протягом року, Wizz Air запропонує своїм пасажирам 29 лоукост-маршрутів з України до 10-ти країн», – наголошується в прес-релізі.

Окрім того, як наголосили в компанії, цьогоріч компанія планує надати 1,1 млн місць на своїх українських рейсах.

Як писав ZAXID.NET, у березні 2015 року Wizz Air оголосив про припинення діяльності в Україні у зв’язку з економічною ситуацією. Це призвело до скасування всіх рейсів зі Львова. Польоти з Києва продовжив основний підрозділ Wizz Air Hungary. Однак в січні 2017 року угорська авіакомпанія оголосила про відновлення польотів з міжнародного аеропорту «Львів», зокрема, про запуск регулярних польотів за маршрутом Львів - Вроцлав.

Wizz Air —угорська бюджетна авіакомпанія, заснована у вересні 2003 року. Займається пасажирськими авіаперевезеннями переважно у країнах Центральної та Східної Європи.