XIAOMI знижує ціни на топові гаджети

Ловіть акційні ціни на смартфони, фітнес-браслети та смарттранспорт тільки в магазинах Foxtrot. А також отримайте можливість виграти один з двох десятків товарів популярного бренду.

З нагоди відкриття фірмових бренд-зон Xiaomi знижує ціни на топові гаджети. Відвідувачі трьох магазинів мережі Фокстрот (пр-т Червоної Калини, 62; Під Дубом, 7Б, вул.Стрийська, 30) в період з 25 до 28 червня отримають унікальні знижки до 29% на топові гаджети цього бренду. А саме:

Смартфон Xiaomi POCO X3 6/128GB

Той випадок, коли хочеш телефон з відмінною камерою, але не за всі гроші світу, та ще й отримуєш надплавний екран і виразну графіку. А щоб вже зовсім добре, швидкий відгук, чому дуже зрадіють геймери. Ну, а знімки з камерою на 64 Мп, самі розумієте, будуть всі в сердечках.

Смартфон Xiaomi POCO X3 6/64GB

Та ж модель, просто з меншою кількістю гигів пам'яті, а ще з брутальним стильним корпусом, який підійде сильним особистостям. Просто вау-варіант, та ще й зі знижкою.

Смартфон Xiaomi Mi 10T Lite 6/128GB

Смартфон, який вирізняється потужністю за всіма параметрами. Батарея на 4820 мАг зі швидкою зарядкою на 100% всього за годину – спілкуйтеся і юзайте цілий день без перерви. Продуктивність процесора забезпечить відмінний геймінг і перегляд відео без затримок. Все на рівні, треба брати.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/64

Коли дивишся в екран і радієш від одного тільки візуального задоволення. Реально яскраві кольори, а ще миттєвий відгук. Камера взагалі не потребує купи компліментів, вистачить лише згадати, що вона – на 108 Мп. Тобто можна хоч модельне портфоліо собі зробити. А ще запросто прокачати скіли в геймінгу – адже з процесором 732G всі програми будуть працювати безперебійно.

Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Black

Доставить з пункту А в пункт Б у найкоротші терміни і з комфортом. Складається за 3 секунди натисненням всього лише на одну кнопку. Батареї ємністю 280 Вт/год вистачає на 30 км. До речі, в цій моделі є система регенерації кінетичної енергії: енергія, що виробляється під час гальмування, йде на підзарядку акумулятора!

А як же без фітнес-трекера? На суперпопулярний у світі фітнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) теж заготовлена знижка. Кольоровий дисплей, сенсорний екран, звичні функції трекера, автономна робота до 20 днів, а також функція NFC.

Детальніше про знижки за посиланням.

Ну, і вишенька на святковому торті: серед всіх покупців смартфонів XIAOMI буде проведений розіграш 25 гаджетів цього ж бренду: 11 смартфонів і 14 фітнес-трекерів! Щасливців оберуть рандомно на сторінці Фокстрот у Фейсбук.