Мей Маск – дієтологиня, яка виступає з доповідями на теми здоров’я, харчування, ведення бізнесу та старіння

Цьогоріч ІТ Arena відбудеться 7-9 жовтня у змішаному форматі: онлайн та офлайн. До участі вже зголосилося понад 4 тис. учасників, заплановані виступи 88 спікерів та понад 100 стартапів. Зокрема гостею ІТ Arena стане й Мей Маск – відома дієтологиня та модель, мама засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска. Її виступ запланований о 17:30 в п’ятницю, 8 жовтня, у форматі онлайн fireside-чату.

Як повідомили організатори, у своїй доповіді Мей Маск зосередиться на розширенні можливостей жінок та їхньому впливі на розвиток технологічної галузі.

Мей Маск – знана дієтологиня, яка виступає по всьому світу з доповідями на теми здоров’я, харчування, ведення бізнесу та старіння. У 31 рік стала мамою-одиначкою, виховувавла трьох дітей. Побудувала кар’єру дієтолога, починала життя «з нуля» у восьми різних містах, в трьох країнах та на двох континентах. Зараз, у віці 73 років, Мей Маск є обличчям бренду «Covergirl», постійно подорожує та бере участь в модних кампаніях. У 1997 році випустила книгу «Почувайтеся фантастично». Книга Мей Маск «Жінка, яка має план» стала міжнародним бестселером у понад 70 країнах. У 2021 році книга вийшла в українському перекладі. Зараз Мей Маск продовжує проводити презентації на теми підприємництва, старіння, гендерної рівності, батьків-одинаків, впевненості та здоров'я для корпорацій, асоціацій, лікарень та університетів. Мей подорожує та читає лекції у різних містах світу. Також вона є амбасадоркою двох неурядових організацій: Big Green та Dress for Success. Мей Маск – мама засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска, підприємця у сфері сталого фермерства Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Більше інформації про подію – за посиланням. Квитки можна придбати тут.

IT Arena – щорічна конференція про технології, бізнес та стартапи. Сім років поспіль подія відбувається у Львові протягом трьох днів на стадіоні «Арена Львів». У межах ІТ Arena також проходить конкурс стартапів, де засновники можуть розповісти про свою бізнес-ідею і позмагатись за призи. Минулоріч через коронавірусні обмеження подія відбулася онлайн.