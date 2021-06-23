Volvo інвестує у виробництво акумуляторів для електромобілів

Компанія Volvo знайшла партнера для будівництва заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів. Партнером Volvo у цьому проекті виступить шведська компанія Northvolt, яка спеціалізується на літій-іонних технологіях для електромобілів.

Volvo та Northvolt оголосили про створення спільного підприємства з пайовою участю 50:50, яке займеться виробництвом акумуляторних блоків для електромобілів шведської марки. СП Volvo-Northvolt офіційно запрацює після узгодження всіх необхідних формальностей, повідомляє Autogeek.

Першим етапом співпраці стане відкриття у 2022 році науково-технічного центру з розробки акумуляторів для майбутніх електромобілів Volvo та Polestar. Виробництво батарей планують почати у 2026 році. Проектна потужність – 50 ГВт·год на рік. В якій саме точці Європи побудують «шведську» Gigafactory, ще не визначилися.

Наразі електрична лінійка швецького автовиробника складається з трьох моделей – Volvo XC40 Recharge, Volvo C40 Recharge та Polestar 2. Згідно з планами компанії, до 2025 року електричним повинен бути кожен другий вироблений автомобіль, а повністю перейти на електромобілі планують до 2030 року.