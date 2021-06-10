Електрокари та гібриди Volvo протягом року можна заряджати зі знижкою

Від 1 липня власники електричних моделей Volvo Recharge отримають доступ до європейської мережі станцій Ionity за пільговими цінами, приблизно вдвічі нижчими за регулярні.

Ionity сьогодні є найбільшою мережею зарядних станцій у Європі. Вона була заснована концернами BMW, Daimler, Volkswagen та Ford і сьогодні налічує більш як 400 пунктів, в середньому з шістьма швидкісними зарядними пристроями на них.

Станції Ionity обладнано терміналами для зарядки потужністю до 350 кВт. Ціни для користувачів варіюються, залежно від багатьох факторів, включаючи марку автомобіля або країну, де розташований зарядний центр. У середньому по Європі зарядка коштує 0,79 євро/кВт-год (26,10 грн), при використанні зарядних пристроїв потужністю 350 кВт, але для власників авто концернів-засновників послуга коштує дешевше. Приміром, зарядка Porsche Taycan коштуватиме 0,33 євро/кВт-год (10,90 грн).

Із 1 липня власники електричних моделей Volvo Recharge також отримають пільговий доступ до станцій Ionity. Тарифи для власників Volvo встановлені в розмірі 0,35 євро/кВт-год (11,56 грн), що для XC40 з акумулятором 78 кВт-год означає загальну вартість за повну зарядку батареї 27 євро (892,23 грн).

Щоб підтримати доступ до Ionity, Volvo планує оновити свій мобільний додаток, у якому з'являться навігація до зарядних станцій, дистанційне керування заряджанням, сповіщення про зарядку та платежі. Коли розробники випустять оновлення – не повідомляється, але до того часу власникам доведеться користуватись картою Plugsurfing або програмою Plugsurfing Аpp, щоб знайти зарядні станції та скористатися цими пропозиціями.