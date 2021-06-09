Концепт від українського дизайнера Tavria Nova 2022

Український дизайнер Роман Прядко, відомий своїми ідеями «реінкарнації» відомих автомобілів минулого, виклав свій новий проєкт. Це концепт «Таврія Нова» 2022 року, який отримав кілька стилістичних змін, що роблять автомобіль більш сучасним.

Деякі класичні автомобілі випускають довго – згадаємо Mercedes-Benz G-клас чи Land Rover Defender, які протримались на конвеєрі понад тридцять років. Вітчизняна «Таврія» могла б продовжити їх шлях, адже це був найдешевший автомобіль в Європі, а то і світі. Єдина умова - як і інші легендарні авто, її потрібно було через кожні кілька років удосконалювати, щоб вона відповідала сучасним стандартам.

З такою ідеєю виступив дизайнер Роман Прядко, який намалював кілька варіантів рестайлінгу «Таврії Нова».

Перша ЗАЗ «Таврія» вийшла у світ у 1988 році, через 10 років її суттєво модернізували та назвали «Таврія Нова». На жаль, модель зняли з виробництва у 2007 році. Якби її продовжували випускати, за версією Романа Прядка, їй могли б надати наступних змін.

Загалом силует залишився б незмінним, і це зрозуміло – адже йдеться про рестайлінг, а не нову модель. Залишились характерні ручки дверей, хоча їх виконали б з надійного металу. Боковини кузова отримали більш плавні форми, а характерна форма чорних бамперів збереглася. Більшими стали колеса, натомість малюнок дисків нагадує стару добру «Таврію». По всій довжині кузова проходить чорна пластикова накладка, яка надає автомобілю схожості з кросоверами.

В більш дорогих комплектаціях на «Таврії Нові 2022» могли б з'явитись спойлери, повторювачі поворотів на дзеркалах, LED-фари тощо.