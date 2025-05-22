Окрім хімічних та біологічних обробок, важливу роль у боротьбі з плодожеркою відіграють агротехнічні заходи

Яблунева плодожерка – один із найнебезпечніших шкідників яблуневих садів, здатний завдати значної шкоди врожаю. Її личинки проникають у плоди, пошкоджуючи їхню структуру та знижуючи якість. Ефективна боротьба з цим шкідником вимагає своєчасного виявлення та застосування відповідних заходів захисту. Як бортися з плодожеркою, пише ТСН.

Життєвий цикл плодожерки

Життєвий цикл яблуневої плодожерки включає кілька етапів: від яйця до дорослого метелика. Самки відкладають яйця на листя та плоди яблунь. Після відродження гусениці проникають у плоди, де харчуються, що призводить до їхнього пошкодження. За сезон може розвиватися від одного до трьох поколінь плодожерки, що ускладнює боротьбу з нею.

Як боротися зі шкідником

Для ефективного контролю за популяцією плодожерки важливо своєчасно проводити обробки саду. Першу обробку рекомендується здійснювати на початку відродження гусениць, що зазвичай відповідає періоду після завершення цвітіння яблунь. Наступні обробки проводять через 10-14 днів, орієнтуючись на розвиток шкідника та погодні умови.

Для боротьби з яблуневою плодожеркою використовують різноманітні препарати. Серед хімічних засобів ефективними є інсектициди, які мають ларвіцидну, овіцидну та стерилізуючу дію. Вибір препарату залежить від стадії розвитку шкідника та погодних умов. Також застосовують біологічні засоби, такі як препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis, які безпечні для корисних комах і навколишнього середовища.

Профілактичні заходи

Окрім хімічних та біологічних обробок, важливу роль у боротьбі з плодожеркою відіграють агротехнічні заходи. Регулярне збирання та знищення опалих плодів допомагає зменшити кількість шкідників. Очищення кори дерев від відмерлих частин також сприяє зниженню чисельності шкідника. Використання ловчих поясів на стовбурах дерев може допомогти вловлювати лялечок, що зимують.

Застосування феромонних пасток дозволяє моніторити активність метеликів та визначати оптимальний час для обробок. Ці пастки приваблюють самців, що допомагає оцінити інтенсивність льоту та планувати заходи захисту.