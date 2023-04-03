Співпраця з постачальником, який забезпечує вигідну ціну, є першим кроком бізнесу на шляху до зменшення витрат на енергоресурси

Сьогодні будь-яке підприємство має право обирати в кого купувати електроенергію. Зміна електропостачальника – це можливість для бізнесу отримати більш вигідну ціну, кращі умови та якісніший сервіс. Що потрібно врахувати при виборі електропостачальника та які заходи допоможуть досягти максимальної економії витрат на енергоресурси – під час зустрічі підприємцям Львівщини розповідали генеральний директор YASNO Сергій Коваленко та директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

Кожен український бізнес незалежно від сфери діяльності може змінювати електропостачальника необмежену кількість разів. Підприємство може працювати в одній області, мати представництва у різних регіонах, а купувати електроенергію за вільними цінами у компанії, що знаходиться в іншій частині країни. Це стало можливим після впровадження нової моделі енергоринку. Саме співпраця з постачальником, який забезпечує вигідну та прозору ціну, – це перший крок бізнесу на шляху до зменшення витрат на енергоресурси.

Зміна постачальника та перехід на вигідні умови

В YASNO радять при виборі електропостачальника звертати увагу на кілька важливих критеріїв. Перш за все, потрібно оцінити досвід та надійність компанії, якість сервісу, наявність додаткових послуг (наприклад, постачання ще й газу) та, звичайно, цінову пропозицію. Перед укладанням угоди бізнесу слід чітко розуміти з яких складових постачальник формує тариф. Як правило, одним з компонентів є ціна, за якою електроенергія закуповується на оптовому ринку. Оскільки вона може щомісяця змінюватися, відповідно, і кінцева ціна для бізнесу буде коливатися.

Оптимальним рішенням стане перехід на фіксований тариф, який не змінюється протягом усього періоду постачання. Наприклад, YASNO створив декілька тарифних планів з фіксованою ціною. Між собою вони відрізняються умовами оплат, тому бізнес може обрати найбільш зручний для себе варіант розрахунків: повна або часткова передоплата (при споживанні до 20 тис. кВт·год на місяць) або оплата рівними частинами замовленого обсягу (при споживанні до 3 тис. кВт∙год на місяць).

Підключитися до фіксованого тарифу можна повністю онлайн без жодного паперового документа, email чи дзвінка. Форма на сайті із використанням Дії, Bank ID та інших онлайн-сервісів дозволяє автоматично компонувати весь необхідний пакет документів, на збір яких довелося б витратити декілька днів.

Відправити заявку можна за лічені хвилини з будь-якого девайса. І вже протягом 3-х робочих днів від постачальника надійде відповідь про приєднання до нових умов. Після цього клієнт отримає доступ до Особистого кабінету, де зможе вносити ліміти споживання, контролювати платежі та найголовніше – сплачувати рахунки як фізична особа звичайною банківською картою, через Google Pay чи Apple Pay.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко

«Це новий для ринку України продукт, який повністю адаптований під потреби малого та середнього бізнесу. Він поєднує зручні умови оплати, а також повністю диджиталізовані процеси приєднання та обслуговування. Фіксований тариф дозволить підприємствам бути захищеними від цінових стрибків на ринку електроенергії. Крім того, бізнес зможе чітко планувати свої витрати на енергоресурси на кілька місяців вперед», – розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Енергоефективна модернізація підприємства

Енергоефективні заходи дозволять досягнути ще більшої економії. Бізнес може реалізувати їх за власні кошти, через залучення кредитів чи інвестицій енергосервісної компанії.

Директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма

«Якщо фінансові ресурси підприємства обмежені, доцільним рішенням буде механізм енергосервісу. Компанія, що надає такі послуги, профінансує та виконає за власний кошт енергоефективні заходи «під ключ»: замінить обладнання, вдосконалить системи освітлення, опалення, вентиляції. Це дозволить підприємству економити на оплаті ресурсів. І саме з цих зекономлених коштів відбувається оплата послуг енергосервісної компанії. Після завершення проєкту усе обладнання залишається підприємству і воно продовжує заощаджувати», – розповів директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

За досвідом енергосервісної компанії YASNO Efficiency, яка виконала вже понад 100 проєктів, економія ресурсів може складати від 25% до 90%. Загалом у 2022 році підприємства-замовники зменшили споживання на 68,5 млн кВт∙год електроенергії та на 1,4 млн м³ газу.

Ще один варіант економії для малого та середнього бізнесу – це оптимізація робочих процесів. Скорочення робочих площ, де це можливо, відмова від цілодобового підсвічування вивісок, зниження температури у приміщеннях у неробочий час, встановлення LED-ламп, навчання персоналу раціональному споживанню – усе це у комплексі допоможе зменшити витрати до 30%.

Кожне підприємство Львівщини може отримати експертну консультацію як саме йому змінити електропостачальника та зменшити витрати на енергоресурси в енергоофісі YASNO у Львові (вул. Козильницька, 15) або за телефонами (032) 239-08-92 чи (050) 403 71 73.