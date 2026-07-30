З часом на вентиляторі накопичуєть пил, через що ефективність роботи знижується

Витяжний вентилятор у ванній допомагає виводити вологе повітря, зменшуючи ризик появи плісняви та грибка у ванній кімнаті. Однак із часом на його решітці та лопатях накопичується пил, через що ефективність роботи знижується. Саме тому його потрібно регулярно очищати. Martha Stewart розповідає, як часто потрібно очищати витяжний вентилятор у ванній.

Як часто потрібно проводити очищення?

Зазвичай решітку та механізм вентилятора рекомендують чистити кожні шість місяців, щоб забезпечити їхню найкращу роботу та уникнути накопичення пилу на двигуні та лопатях.

Якщо ви користуєтеся ванною інтенсивно, краще очищати вентилятор кожні три-чотири місяці. І принаймні раз на рік слід знімати кришку, щоб можна було пропилососити та протерти ретельніше вентилятор та корпус.