Проста комбінація клавіш: як дізнатися свій номер абонентам Vodafone на Android і iPhone
Якщо ви забули свій номер телефону, знайти його можна за кілька хвилин. Абоненти Vodafone мають одразу кілька способів перевірити потрібну інформацію.
Як перевірити номер через USSD-запит?
Найшвидший спосіб, який працює навіть без доступу до інтернету – набрати на телефоні комбінацію *161#. Після введення потрібно натиснути кнопку виклику та дочекатися відповіді системи. Після обробки запиту на екрані з’явиться ваш номер телефону.
Якщо у вас не одна сімка, то запит потрібно відправити з кожної сімки окремо.
Як перевірити номер в додатку Vodafonе?
Ви можете перевірити свій номер телефону через застосунок My Vodafon. Для цього зайдіть в застосунок, де на головній сторінці буде розташована інформація про номер телефону.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як переглянути номер на Android?
На смартфонах з операційною системою Android можна знайти номер телефона в налаштуваннях пристрою. Для цього просто відкрийте розділ «Налаштування», оберіть розділ «Sim-карти та мобільні мережі» та відкрийте «Налаштування Sim-карти».
Якщо у вашому телефоні встановлені дві сімки, то в меню відобразиться «Статус SIM1» та «Статус SIM2» з інформацією.
Як переглянути номер на iPhone?
Власникам iPhone достатньо відкрити: «Налаштування» → «Телефон» → «Мій номер».
Саме в цьому розділі відображається номер, якщо він записаний у параметрах SIM-картки.