Абоненти Vodafone мають одразу кілька способів перевірити потрібну інформацію.

Якщо ви забули свій номер телефону, знайти його можна за кілька хвилин. Абоненти Vodafone мають одразу кілька способів перевірити потрібну інформацію.

Як перевірити номер через USSD-запит?

Найшвидший спосіб, який працює навіть без доступу до інтернету – набрати на телефоні комбінацію *161#. Після введення потрібно натиснути кнопку виклику та дочекатися відповіді системи. Після обробки запиту на екрані з’явиться ваш номер телефону.

Якщо у вас не одна сімка, то запит потрібно відправити з кожної сімки окремо.

Як перевірити номер в додатку Vodafonе?

Ви можете перевірити свій номер телефону через застосунок My Vodafon. Для цього зайдіть в застосунок, де на головній сторінці буде розташована інформація про номер телефону.

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Як переглянути номер на Android?

На смартфонах з операційною системою Android можна знайти номер телефона в налаштуваннях пристрою. Для цього просто відкрийте розділ «Налаштування», оберіть розділ «Sim-карти та мобільні мережі» та відкрийте «Налаштування Sim-карти».

Якщо у вашому телефоні встановлені дві сімки, то в меню відобразиться «Статус SIM1» та «Статус SIM2» з інформацією.

Як переглянути номер на iPhone?

Власникам iPhone достатньо відкрити: «Налаштування» → «Телефон» → «Мій номер».

Саме в цьому розділі відображається номер, якщо він записаний у параметрах SIM-картки.

За матеріалами Moyo та «Цитрус».