Коріння венериної мухоловки не здатне переробляти мінеральні солі з ґрунту, тому поливають рослину м'якою дощовою водою

Венерина мухоловка може рости як в горщику, так і в саду. Хоч догляд за рослиною складний, але така квітка буде окрасою у вашому саду.

Де вирощувати венерину мухоловку

Рослина потребує щоденних сонячних ванн упродовж 4-5 годин у ранковий і/або вечірній час, пише «Флористікс». Якщо світла недостатньо, організуйте їй штучне підсвічування. Венерина мухоловка вдома часто вирощується в тераріумах і флораріумах, оскільки саме в таких умовах можна досягти необхідної для рослини високої вологості повітря.

Найкомфортніше венерина мухоловка почувається в літній час в умовах 20-30 ºC, а взимку температура може опускатися і до 7 ºC.

Полив венериної мухоловки

Коріння венериної мухоловки не здатне переробляти мінеральні солі з ґрунту, тому поливають рослину м'якою дощовою водою, проте накопичувати її в металевому посуді небажано, краще використовувати для цього пластикові відра. Замість дощової можна поливати рослину дистильованою водою. Субстрат у горщику у венериної мухоловки має бути вологим постійно, оскільки нестача вологи вбиває пастки.

Удобрення венериної мухоловки

Догляд за венериною мухоловкою не передбачає внесення в субстрат добрив, оскільки харчується рослина комахами.

Чим годувати венерину мухоловку

Не можна годувати венерину мухоловку дощовими хробаками, жуками в твердій хітиновій оболонці і гризучими комахами, які можуть пошкодити пастку. Не згодовують їй м'ясо або ковбасу – від цієї їжі пастки починають гнити. За вегетаційний період венериній мухоловці досить дати 2-3 живі дрібні мухи, павуки або комарі. Не можна годувати діонею:

якщо вона хвора або ослаблена;

якщо вона росла при поганому освітленні та в занадто вологому середовищі;

якщо рослина пережила пересадку або будь-який інший стрес.

А з кінця вересня підгодівлі венериної мухоловки комахами припиняють до наступної весни.