Морозник потребує поливу тільки в сильну посуху

Морозник, або як ще його називають, чемерник – вічнозелена, морозостійка, стійка до посухи рослина, відноситься до сімейства лютикових. Морозник цвіте гарними квітами, колір квітки різноманітний, вони є білі, зеленкуваті, червоні, бордові, рожеві, прості, махрові. Діаметр квітки досягає 8 см. Його цвітіння починається в березні, коли на клумбі ще лежить сніг. Тому, якщо взимку ви хочете насолоджуватись цвітінням, квітку варто садити уже зараз.

Вибір місця

Морозник невимогливий до складу ґрунту. Але рекомендується висаджувати рослину в живильний, пухкий, нейтральний або слаболужною ґрунт. Якщо земля на ділянці відрізняється підвищеною кислотністю, то обов’язково потрібно провести вапнування. Морозник – квітка, яка добре росте на листяному перегної. Тому його краще садити біля кущів або великих дерев, пише «Два гуся».

Для рослини буде згубним застій води в землі. Тому морозник не можна висаджувати на затоплених ділянках або поблизу залягання ґрунтових вод. При посадці обов’язково потрібно робити шар дренажу з керамзиту, камінців чи шматочків червоної цегли.

Хоч рослина любить півтінь, але і в сонячному місці квітка буде добре рости.

Посадка

Якщо ви плануєте посадити морозник у відкритий ґрунт, то найкраще це робити ближче до середини осені.

Виберіть ділянку і місце, землю глибоко перекопайте і розрівняйте. Зробіть посадкові ями. Їх глибина і діаметр повинні бути близько 30 сантиметрів. Така ж відстань повинна бути між викопаними лунками.

На дно ямок покладіть компост, щоб саджанець швидше прижився і почав активно рости. Після цього опустіть корінь квітки у лунку, тримаючи її однією рукою, а іншою – засипайте землю. Навколо утрамбуйте ґрунт і рясно полийте. Врахуйте, що протягом трьох тижнів рослина часто буде мати потребу у великій кількості води.

Особливості догляду

Доросла рослина не любить пересадок. Вона відмінно може розвиватися на одному місці до десяти років. За цей час весь догляд зводиться до поливу, прополки, нечастих підгодівель. При необхідності проводять боротьбу з шкідниками.

Морозник потребує поливу тільки в сильну посуху. Щоб звести до мінімуму цю процедуру, бажано робити мульчування. Воно не тільки збереже вологу в ґрунті, але і зупинить зростання бур’янів. В якості мульчі зазвичай беруть листовий перегній і компост в рівних пропорціях.

Удобрювати морозник рекомендується навесні і на початку літа. Частіше це робити не потрібно. Хорошою підгодівлею стане зола і кісткове борошно у співвідношенні один до одного. Якщо будете вносити мульчу, то з часом вона згниє і теж стане відмінним добривом.