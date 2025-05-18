Як голосувала Україна на «Євробаченні-2025»: розподіл балів від глядачів та журі
Кому Україна віддала найбільше балів
У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель відбувся фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення». Переможцем конкурсу став 24-річний австрійський співак JJ [Йоганнес Піч] з піснею Wasted Love. Музикант загалом отримав 436 балів. Українське національне журі віддало Австрії 1 бал, а глядачі – 6 балів. ZAXID.NET розповідає, як голосували українці.
Найвищу оцінку, 12 балів, від українського журі отримав німецький гурт Abor & Tynna. Решту балів від журі розділили так:
- Велика Британія – 10;
- Італія – 8;
- Швейцарія – 7;
- Латвія – 6;
- Естонія – 5;
- Португалія – 4;
- Люксембург – 3;
- Ізраїль – 2;
- Австрія – 1.
Бали від України озвучувала співачка Jerry Heil. Вона вийшла у прямий ефір «Євробачення-2025» з укриття у Києві.
Як Україна голосувала на «Євробаченні-2025»
Українські глядачі віддали найбільше голосів (12 балів) за литовський гурт Katarsis. Решту балів отримали такі країни:
- Норвегія – 10;
- Латвія – 8;
- Італія – 7;
- Австрія – 6;
- Німеччина – 5;
- Швеція – 4;
- Польща – 3;
- Естонія – 2;
- Ізраїль – 1.
Загалом у голосуванні взяли участь понад 87 тис. українців. Додамо, що 2025 року до складу національного журі від України увійшли вокаліст «Pianoбой» Дмитро Шуров, співак MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna та генеральна продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Головою журі був Дмитро Шуров.
Нагадаємо, що гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray отримав 218 голосів та посів дев’яте місце. Українці отримали 218 балів.