Про найвищий бал від України повідомляла співачка Jerry Heil

У суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель відбувся фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення». Переможцем конкурсу став 24-річний австрійський співак JJ [Йоганнес Піч] з піснею Wasted Love. Музикант загалом отримав 436 балів. Українське національне журі віддало Австрії 1 бал, а глядачі – 6 балів. ZAXID.NET розповідає, як голосували українці.

Найвищу оцінку, 12 балів, від українського журі отримав німецький гурт Abor & Tynna. Решту балів від журі розділили так:

Велика Британія – 10;

Італія – 8;

Швейцарія – 7;

Латвія – 6;

Естонія – 5;

Португалія – 4;

Люксембург – 3;

Ізраїль – 2;

Австрія – 1.

Бали від України озвучувала співачка Jerry Heil. Вона вийшла у прямий ефір «Євробачення-2025» з укриття у Києві.

Як Україна голосувала на «Євробаченні-2025»

Українські глядачі віддали найбільше голосів (12 балів) за литовський гурт Katarsis. Решту балів отримали такі країни:

Норвегія – 10;

Латвія – 8;

Італія – 7;

Австрія – 6;

Німеччина – 5;

Швеція – 4;

Польща – 3;

Естонія – 2;

Ізраїль – 1.

Загалом у голосуванні взяли участь понад 87 тис. українців. Додамо, що 2025 року до складу національного журі від України увійшли вокаліст «Pianoбой» Дмитро Шуров, співак MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna та генеральна продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна. Головою журі був Дмитро Шуров.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray отримав 218 голосів та посів дев’яте місце. Українці отримали 218 балів.