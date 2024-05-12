Від глядачів українки отримали 307 балів у фіналі Євробачення-2024

Український дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria набрав у гранд-фіналі Євробачення-2024 453 бали і посів третє місце. За результатами суддівського голосування українки посіли 5 місце та отримали 146 балів, за результатами глядацького – 3 місце і 307 балів відповідно, що всього на 30 балів менше за улюбленця глядачів хорвата Baby Lasagna. ZAXID.NET публікує детальні результати alyona alyona & Jerry Heil у фіналі та півфіналі пісенного конкурсу.

12 балів українки отримали лише від національного журі Молдови та Чехії. По 10 балів присудило національне журі Польщі, Естонії та Франції, по 8 – Латвії, Ізраїлю, Фінляндії.

Від глядачів 12 балів alyona alyona & Jerry Heil отримали значно більше. Найвищий бал українкам поставили глядачі Молдови, Чехії, Польщі, Естонії, Литви, Грузії, Мальти. 10 балів віддали глядачі з Латвії, Ізраїлю, Португалії, Данії, Сан-Марино, Ісспанії, Італії, а також решти світу.

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У першому півфіналі українки посіли друге місце з результатом 173 бали, всього на 4 бали відставши від лідера – хорвата Baby Lasagna, і майже на 50 балів випередивши представницю Ірландії, яка посіла третє місце. Нагадаємо, що у півфіналі переможців визначали виключно глядачі.